SSP fortalecerá operativos de seguridad durante Fiestas Patrias en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 septiembre de 2025. – La Secretaría de Seguridad del Pueblo informa que, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias que se llevarán a cabo del 13 al 16 de septiembre en todo el estado, se implementará un dispositivo integral de seguridad con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos, así como de visitantes nacionales y extranjeros.

En este esfuerzo, la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, a través de la Dirección de la Guardia Estatal Vial Preventiva, desplegará operativos especiales en sus 51 delegaciones, en coordinación con autoridades municipales y federales. Dichas acciones estarán enfocadas en garantizar la movilidad segura en los eventos socio-organizativos y durante el periodo del puente patrio.

En la capital chiapaneca, se realizarán cierres vehiculares:

Lunes 15 de septiembre, con motivo del Grito de Independencia, se cerrará el tránsito en el polígono comprendido de la 4ª Sur a la 4ª Norte y de la 9ª Oriente a la 7ª Poniente.

Martes 16 de septiembre, para el Desfile Conmemorativo al 215 Aniversario de la Independencia de México, el cierre se efectuará en el primer cuadro de la ciudad.

Para estas actividades, la Dirección de la Vial Preventiva implementará un operativo especial con una fuerza de tarea conformada por 41 elementos pie tierra, 3 grúas, 4 motopatrullas y 9 carro-radio patrullas, trabajando de manera coordinada con Tránsito Municipal.

De manera simultánea, las diferentes delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de la Guardia Estatal de Turismo aplicarán operativos similares en sus municipios, garantizando la seguridad vial y el orden en todos los eventos patrios del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía para asegurar que estas festividades transcurran en un ambiente de paz, orden y convivencia.