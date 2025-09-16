miércoles, septiembre 17, 2025
En operativo de seguridad en Tapachula detienen a un masculino en posesión de narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con dosis de cristal en el municipio de Tapachula.

Acciones preventivas y disuasivas, con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, establecidas en la colonia Brisas de Texcuyuapan, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Nicolás “N”, por el probable delito contra la salud.

Al detenido le aseguraron 12 dosis de sustancia granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de la ciudadanía en el estado de Chiapas.

