Al Instante

En operativo de seguridad detienen a masculino con narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por el probable delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el parque malecón en la colonia Insurgentes, guardias estatales detuvieron a Neri “N” de nacionalidad guatemalteca, por la posesión de 30 bolsitas de nylon transparente que en su interior contienen sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal y dinero en efectivo.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de combatir las expresiones delictivas que ponen en riesgo la salud pública de las y los ciudadanos, en todo el estado de Chiapas.

