En operativo interinstitucional aseguran ocho vehículos con reporte de robo en Las Margaritas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional (GN), Marina Armada de México y Ejército Mexicano, aseguraron ocho vehículos con reporte de robo, en el municipio de Las Margaritas.

En resultado de acciones preventivas y disuasivas del operativo interinstitucional, agentes estatales en la localidad Rizo de Oro, detectaron ocho vehículos en calidad de abandono, los cuales al verificar el estatus arrojaron contar con reporte de robo.


Las unidades vehiculares aseguradas son: Marca Nissan doble cabina de color verde con placas del estado de Chiapas.

Marca Nissan tipo estaquitas de color blanca con redila ganadera de color Roja.

Marca Nissan NP300 tipo estaquitas de color gris de redila ganadera de color roja.

Marca Nissan NP300 tipo estaquitas de color blanca de redila roja con franjas celeste con placas del Estado de México.

Marca Nissan Frontier tipo Pick-up de color azul.

Marca Nissan NP300 tipo estaquitas de color blanca con redila ganadera de color roja.

Marca Nissan tipo Frontier de color Gris con redila ganadera de color celeste.

Marca Nissan tipo estaquitas de color rojo con redila gris con franjas verdes.

En consecuencia, todas las unidades vehiculares aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones de prevención, combate e inhibición al robo de vehículos en el estado de Chiapas.

