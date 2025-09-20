En operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego, contra la salud y usurpación de funciones en Tuxtla Chico

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por los probables delitos de portación de arma de fuego, contra la salud y usurpación de funciones, en el municipio de Tuxtla Chico.

Resultado de la denuncia al sistema de emergencia Escudo Pakal (C5), guardias estatales y municipales implementaron operativo de seguridad para verificar la presencia de personas armadas, en el lugar conocido como sección La Toma. En este acto lograron la detención de Rosemberg “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros, 6 cartuchos útiles y 7 bolsitas de nailón con polvo blanco con las características de la droga cristal.

Al momento de la detención, el presunto responsable de los ilícitos, manifestó pertenecer a la Policía Municipal, sin embargo no se logró comprobar que perteneciera a la corporación ni la procedencia del arma de fuego que portaba.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la integridad física y patrimonial ante presuntos hechos delictuosos, en el estado de Chiapas.