sábado, septiembre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego,...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego, contra la salud y usurpación de funciones en Tuxtla Chico

0
79

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por los probables delitos de portación de arma de fuego, contra la salud y usurpación de funciones, en el municipio de Tuxtla Chico.

Resultado de la denuncia al sistema de emergencia Escudo Pakal (C5), guardias estatales y municipales implementaron operativo de seguridad para verificar la presencia de personas armadas, en el lugar conocido como sección La Toma. En este acto lograron la detención de Rosemberg “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros, 6 cartuchos útiles y 7 bolsitas de nailón con polvo blanco con las características de la droga cristal.

Al momento de la detención, el presunto responsable de los ilícitos, manifestó pertenecer a la Policía Municipal, sin embargo no se logró comprobar que perteneciera a la corporación ni la procedencia del arma de fuego que portaba.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la integridad física y patrimonial ante presuntos hechos delictuosos, en el estado de Chiapas.

Artículo anterior
En Mapastepec Cae El puente Tablazon.
Artículo siguiente
En operativo interinstitucional aseguran ocho vehículos con reporte de robo en Las Margaritas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con autoridad, Tapachula FC se impone a Chapulineros en Oaxaca

Al Instante staff - 0
Tlacochahuaya, Oaxaca, 20 de septiembre de 2025. — En un partido lleno de intensidad, Tapachula FC logró una valiosa victoria en calidad de visitante...
Leer más

En Tapachula la transformación avanza: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tapachula la transformación avanza, consolidando un...
Leer más

En operativo interinstitucional aseguran ocho vehículos con reporte de robo en Las Margaritas

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV