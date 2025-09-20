sábado, septiembre 20, 2025
En Mapastepec Cae El puente Tablazon.

Mapastepec, chiapas a 20 de septiembre 2025.- En El Tramo carretero Arriaga Tapachula, derivado a las fuertes lluvias de ayer Viernes en la zona costa colapsó el puente Tablazon de Mapastepec.

El cual se ubica en el km. 19+500; No hay paso en ambos sentidos de la carretera, la opción más viable es que instalen puente un provisional en el acceso del puente pacayal para dar paso en ambos sentidos, la circulación es muy lenta.

En evento de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en Tapachula, el Gobernador del Estado de Chiapas Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, le hizo saber lo que ocurrió en Mapastepec. La presidenta Sheinbaum se comprometió a restablecer lo más pronto posible el puente, con la finalidad de restablecer el acceso en dicha zona siniestrada. El Orbe/José Ángel López

