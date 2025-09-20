Moreno Guillén destaca compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar y desarrollo de Chiapas

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al evento La Transformación Avanza en Chiapas, en el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en el Estadio Olímpico de Tapachula, dentro de la gira que encabeza la mandataria federal por diversos estados de la República.

En este encuentro histórico, que contó con la presencia del gobernador constitucional Eduardo Ramírez Aguilar, de autoridades federales y estatales, así como ciudadanas y ciudadanos de distintas regiones de la entidad, el magistrado presidente reconoció los avances presentados por la titular del Ejecutivo Federal, en particular los relacionados con la Estrategia de Polos de Desarrollo para el Bienestar, los proyectos implementados en la región, el impulso a los pueblos originarios y a la agenda de las mujeres, en un compromiso conjunto con la nueva era del Gobierno de Chiapas.

Finalmente, Moreno Guillén afirmó que, a un año de gestión, la transformación avanza con firmeza en Chiapas y en todo México, impulsada por el compromiso genuino del gobierno federal.