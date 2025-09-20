sábado, septiembre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMoreno Guillén destaca compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar...
Al Instante

Moreno Guillén destaca compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar y desarrollo de Chiapas

0
21

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al evento La Transformación Avanza en Chiapas, en el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en el Estadio Olímpico de Tapachula, dentro de la gira que encabeza la mandataria federal por diversos estados de la República.

En este encuentro histórico, que contó con la presencia del gobernador constitucional Eduardo Ramírez Aguilar, de autoridades federales y estatales, así como ciudadanas y ciudadanos de distintas regiones de la entidad, el magistrado presidente reconoció los avances presentados por la titular del Ejecutivo Federal, en particular los relacionados con la Estrategia de Polos de Desarrollo para el Bienestar, los proyectos implementados en la región, el impulso a los pueblos originarios y a la agenda de las mujeres, en un compromiso conjunto con la nueva era del Gobierno de Chiapas.

Finalmente, Moreno Guillén afirmó que, a un año de gestión, la transformación avanza con firmeza en Chiapas y en todo México, impulsada por el compromiso genuino del gobierno federal.

Moreno Guillén destaca compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar y desarrollo de Chiapas
Artículo anterior
Avanza investigación ante feminicidio en Tuxtla Gutiérrez: Fiscal General
Artículo siguiente
En Mapastepec Cae El puente Tablazon.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tapachula la transformación avanza: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tapachula la transformación avanza, consolidando un...
Leer más

En operativo interinstitucional aseguran ocho vehículos con reporte de robo en Las Margaritas

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego, contra la salud y usurpación de funciones en Tuxtla Chico

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV