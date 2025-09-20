sábado, septiembre 20, 2025
Avanza investigación ante feminicidio en Tuxtla Gutiérrez: Fiscal General

– En las próximas horas se dará a conocer información sobre este caso

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que junto a las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal, se coordinan los actos de investigación derivados del hallazgo del cuerpo de una persona del sexo femenino, en dos contenedores de la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

Explicó que se actúa bajo el protocolo de feminicidio y se tienen avances importantes que se darán a conocer en las próximas horas.

El Fiscal General dejó en claro que no habrá impunidad en este ni en ningún caso de violencia feminicida, y se castigará a quien o quienes resulten responsables de este lamentable hecho.

