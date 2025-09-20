domingo, septiembre 21, 2025
spot_img
InicioAl InstanteFiscal General, Secretario de Seguridad y Vicealmirante de la Marina, informan el...
Al InstanteRojas

Fiscal General, Secretario de Seguridad y Vicealmirante de la Marina, informan el esclarecimiento del feminicidio en Tuxtla Gutiérrez

0
17

• El presunto responsable se encuentra detenido

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, junto al comandante de la 22ª Zona Naval, Felipe Santillán Murillo, y al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó la detención de Ciro “N”, presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de quien en vida respondiera la nombre de Thalía del Rocío “N”, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez.

Detalló que, de acuerdo a la necropsia de ley, la causa de la muerte fue hemorragia aguda secundaria a herida punzocortante en tórax.

Así también, dio a conocer que luego de los trabajos de investigación e inteligencia y con apoyo de la tecnología de videovigilancia, se logró la identificación y ubicación del presunto responsable, el cual también fue plenamente identificado por testigos; asimismo, se aseguraron objetos utilizados para cometer este delito.

El Fiscal General enfatizó que, tal como se ha trabajado desde el inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, no habrá impunidad ante ningún hecho delictivo y menos si se trata de un feminicidio.

“Vamos a estar muy pendientes del juicio, y pediremos 100 años de cárcel por este feminicidio que se ha cometido y que lastima a todo Chiapas”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad agradeció la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por su incansable labor, reiterando que todos los días se trabaja en la Mesa de Paz para tener un estado más seguro.

Asimismo mencionó que se está cumpliendo el compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar de atender de manera inmediata cualquier delito que se cometa, poniendo ante las autoridades correspondientes a los presuntos responsables.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Pareja pierde la vida tras derrapar en motocicleta en el puente elevado del mercado San Juan
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Pareja pierde la vida tras derrapar en motocicleta en el puente elevado del mercado San Juan

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 20 de septiembre de 2025. – Una tragedia enlutó a Tapachula la noche de este sábado, alrededor de las 7:15 de la...
Leer más

Con autoridad, Tapachula FC se impone a Chapulineros en Oaxaca

Al Instante staff - 0
Tlacochahuaya, Oaxaca, 20 de septiembre de 2025. — En un partido lleno de intensidad, Tapachula FC logró una valiosa victoria en calidad de visitante...
Leer más

En Tapachula la transformación avanza: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tapachula la transformación avanza, consolidando un...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV