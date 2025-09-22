Desde Chanal, Eduardo Ramírez reafirma su compromiso con los pueblos originarios

· Anunció acciones en materia de infraestructura y caminos, inauguró el Centro LIBRE para las mujeres y llevó Módulos de Atención Médica

Durante su visita al municipio de Chanal, donde anunció acciones en materia de infraestructura y caminos, inauguró el Centro LIBRE para las mujeres y llevó Módulos de Atención Médica, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó su gratitud y respeto por los pueblos originarios. Destacó que su gobierno orienta los recursos públicos para atender a la gente, abatir el rezago en distintos rubros y construir un Chiapas con paz y desarrollo.

“Tenemos un gran compromiso y un gran amor por el pueblo. Su gobernador, Eduardo Ramírez, nunca les va a dar la espalda. Voy a trabajar de la mano con ustedes estos seis años de mi gestión, con la única intención de que Chiapas salga del atraso y convertirla en una entidad donde haya desarrollo y prosperidad compartida”, expresó.

El mandatario señaló que Chanal es uno de los 10 municipios de atención prioritaria de su administración, por lo que trabajará junto a las autoridades municipales en proyectos de agua potable, educación, alfabetización, conectividad digital, infraestructura carretera y salud, con la construcción de la casa de parteras, a fin de elevar los índices de calidad de vida de las familias.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que en este municipio se invertirán aproximadamente 10 millones de pesos en la reconstrucción de la red de distribución y tomas domiciliarias de la cabecera municipal; la construcción de sanitarios con biodigestor y tanques de captación pluvial de ferrocemento en Kaketeal; así como sanitarios con biodigestor en Oniljá; obras que beneficiarán a más de 8 mil habitantes.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador han instruido la instalación de Centros LIBRE en todos los municipios para promover una vida libre de violencia para las mujeres. “Estos espacios son para ustedes, para que lleguen y pidan ayuda y acompañamiento de especialistas”, explicó, exhortando a no quedarse calladas.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, dio a conocer que se implementa el Plan Integral de Atención Médica, Prevención y Control de Enfermedades. Destacó que en poco más de ocho meses se ha transformado el sector salud con una visión humanista, acercando servicios de vacunación, salud dental, exploraciones mamarias y acciones de prevención a través de unidades médicas móviles. Señaló que mejorar los indicadores en salud requiere tanto del compromiso institucional como de la participación comunitaria para lograr cambios duraderos.

En su intervención, el director estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, detalló que mediante el programa Carreteras Vivas se destinan más de 27 millones de pesos a la rehabilitación de los caminos Santa Rosa–Frontera Mexiquito y Santa Rosalía–Santa Rosa. Subrayó que estas obras elevan la calidad de vida de las familias de Chanal, por lo que pidió a la población cuidarlas para prolongar su utilidad.

El presidente municipal de Chanal, Alejandro Gómez Entzin, reconoció la visión del gobierno de Eduardo Ramírez, al impulsar obras y acciones que mejorarán la calidad de vida de las familias y reducirán los índices de marginación en la región.

En representación de la población, Yaneth Elizabeth Gómez Hernández, de la Red de Tejedoras de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres de Chanal, así como Candelaria Gómez, agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez el respaldo a las mujeres indígenas, los apoyos a personas adultas mayores y las acciones en materia de seguridad.

En este evento estuvieron presentes la diputada federal por el Distrito 11 Las Margaritas, Rosario del Carmen Moreno Villatoro; la diputada local Rosalinda López Sánchez; la presidenta del DIF municipal, María Guadalupe Pascual Bautista; además de familias beneficiadas.