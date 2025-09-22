lunes, septiembre 22, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad aseguran vehículos abandonados con reporte de robo en...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad aseguran vehículos abandonados con reporte de robo en Frontera Comalapa

0
19

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron dos vehículos en aparente estado de abandono y con reporte de robo en el municipio de Frontera Comalapa.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en el municipio sobre la colonia Santa Clara, guardias estatales, detectaron dos vehículos en calidad de abandono, un vehículo de la marca KIA tipo Seltos color gris con placas de circulación y una motocicleta marca Honda tipo XR150.

Al ingresar las características de los vehículos al Registro Público Vehicular (REPUVE) arrojaron contar con reporte de robo vigente.

En consecuencia los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en operativos preventivos para combatir el robo de vehículos en el estado de Chiapas.

En operativo de seguridad aseguran vehículos abandonados con reporte de robo en Frontera Comalapa
Artículo anterior
Desde Chanal, Eduardo Ramírez reafirma su compromiso con los pueblos originarios
Artículo siguiente
Consolidamos a Tapachula como un municipio resiliente: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Consolidamos a Tapachula como un municipio resiliente: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Como parte de la estrategia integral que fomenta la cultura de la protección civil en la población y con el firme propósito de contribuir...
Leer más

Desde Chanal, Eduardo Ramírez reafirma su compromiso con los pueblos originarios

Al Instante staff - 0
· Anunció acciones en materia de infraestructura y caminos, inauguró el Centro LIBRE para las mujeres...
Leer más

Poder Judicial inaugura la Semana de la Mediación 2025

Al Instante staff - 0
•Representa el compromiso del Poder Judicial por impulsar un acceso a la justicia sensible a las necesidades sociales: Juan Carlos Moreno Guillén. El magistrado presidente...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV