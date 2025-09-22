En operativo de seguridad aseguran vehículos abandonados con reporte de robo en Frontera Comalapa

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron dos vehículos en aparente estado de abandono y con reporte de robo en el municipio de Frontera Comalapa.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en el municipio sobre la colonia Santa Clara, guardias estatales, detectaron dos vehículos en calidad de abandono, un vehículo de la marca KIA tipo Seltos color gris con placas de circulación y una motocicleta marca Honda tipo XR150.

Al ingresar las características de los vehículos al Registro Público Vehicular (REPUVE) arrojaron contar con reporte de robo vigente.

En consecuencia los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en operativos preventivos para combatir el robo de vehículos en el estado de Chiapas.