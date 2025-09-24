miércoles, septiembre 24, 2025
Palaperos de playa San Benito en #PuertoMadero, piden a las autoridades obra de enrocamiento

Palaperos de playa San Benito en #PuertoMadero, perteneciente al municipio de #Tapachula piden a las autoridades obra de enrocamiento para evitar que se siga metiendo el mar y erosione la zona de palapas.
Aseguran que desde que se presentó el fenómeno de mar de fondo en esta zona, las ventas se desplomaron, lo cual ha generado despido de personal, como meseros, cocineras, limpiadores y garroteros.

Manifestaron que solo en esa área, siete palapas fueron afectadas, con perdida casi totales. Y la reconstrucción por parte de las autoridades nunca llegó.
A decir de los afectados en playa San Benito, el fuerte oleaje provocó que se abrieran dos ventanas en el muro de rocas que antes los protegía de la marea alta. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

