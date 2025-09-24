miércoles, septiembre 24, 2025
SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en San Cristóbal de Las Casas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de ecocidio, en la modalidad de traslado de recurso material forestal, en San Cristóbal de Las Casas.

A la altura del crucero San Pablo de San Cristóbal de Las Casas, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a José “N”, quien conducía el vehículo marca Toyota tipo Hilux sin placas de circulación, a bordo del cual transportaban 147 tablas de madera de al parecer de pino sin la documentación que acreditará la legal transportación.

En consecuencia, el detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por el delito que le resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de mantener las acciones de prevención, combate e inhibición de los delitos que afectan o alteran el ecosistema en el estado de Chiapas.

