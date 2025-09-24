miércoles, septiembre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstanteDictan 30 años de prisión para responsable de pederastia agravada en Reforma:...
Al InstanteRojas

Dictan 30 años de prisión para responsable de pederastia agravada en Reforma: FGE

0
17

• Pagará una multa de 1,332 UMA

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Domingo “N”, como responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en la colonia Une, del municipio de Reforma.

El Juez dictó sentencia condenatoria al imputado, imponiendo la pena de 30 años de prisión, además del pago de una multa 1,332 UMA y la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Poder Judicial impone sentencia de 30 años de prisión por el delito de Pederastia Agravada
Artículo siguiente
SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en San Cristóbal de Las Casas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

El Lunes se Envía Propuesta de Reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para Expedir Nueva Ley General de Aguas: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 421/2025 EL LUNES SE ENVÍA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y PARA EXPEDIR NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS: PRESIDENTA CLAUDIA...
Leer más

Palaperos de playa San Benito en #PuertoMadero, piden a las autoridades obra de enrocamiento

Al Instante staff - 0
Palaperos de playa San Benito en #PuertoMadero, perteneciente al municipio de #Tapachula piden a las autoridades obra de enrocamiento para evitar que se siga...
Leer más

SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en San Cristóbal de Las Casas

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV