Dictan 30 años de prisión para responsable de pederastia agravada en Reforma: FGE

• Pagará una multa de 1,332 UMA

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Domingo “N”, como responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en la colonia Une, del municipio de Reforma.

El Juez dictó sentencia condenatoria al imputado, imponiendo la pena de 30 años de prisión, además del pago de una multa 1,332 UMA y la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.