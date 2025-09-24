miércoles, septiembre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial impone sentencia de 30 años de prisión por el delito...
Al InstanteRojas

Poder Judicial impone sentencia de 30 años de prisión por el delito de Pederastia Agravada

0
5

– Domingo “N” es sentenciado por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Domingo “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que se realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por ello, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Domingo “N” una pena de 30 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde las sentencias brinden la certeza de que los delitos que se cometan en agravio a la integridad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

Poder Judicial impone sentencia de 30 años de prisión por el delito de Pederastia Agravada
Artículo anterior
Elementos de la AIIM y FRIP aprehenden a presunto feminicida
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Elementos de la AIIM y FRIP aprehenden a presunto feminicida

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en agosto de 2024, en el municipio de Villa Corzo Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial ejecutaron una...
Leer más

Informa FGE causa de muerte de una persona del sexo femenino en Tuxtla

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en la colonia Monte Cristo La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por la muerte de una persona...
Leer más

Decomisan Autoridades 110 Maquinas en los Denominados Mini Casinos en Tapachula

Al Instante staff - 0
• Los centros de juegos y apuestas operan de manera ilegal según autoridades. Tapachula, Chiapas 24 de Septiembre del 2025.- Un promedio de 110 máquinas que...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV