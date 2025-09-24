Poder Judicial impone sentencia de 30 años de prisión por el delito de Pederastia Agravada

– Domingo “N” es sentenciado por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Domingo “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que se realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por ello, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Domingo “N” una pena de 30 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde las sentencias brinden la certeza de que los delitos que se cometan en agravio a la integridad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.