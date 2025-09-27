sábado, septiembre 27, 2025
Secretario de Seguridad del Pueblo encabeza reconocimiento aéreo en la Zona Sierra y Frontera

Con el firme compromiso de garantizar la seguridad de la población, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, realizó un operativo de reconocimiento aéreo en la Zona Sierra y Frontera, en el Black Hawk.

Durante el sobrevuelo, se realizaron recorridos sistemáticos para seguir fortaleciendo la presencia institucional en áreas de difícil acceso, permitiendo recopilar información clave para el diseño de futuras operaciones terrestres coordinadas.


Estos operativos buscan prevenir los delitos, así como fortalecer la proximidad social, contando con elementos capacitados y con herramientas tecnológicas para cubrir extensas áreas en menor tiempo, maximizando la capacidad de respuesta y fortaleciendo la coordinación interinstitucional en la lucha contra la delincuencia.

Este tipo de estrategias de seguridad forma parte de los esfuerzos permanentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para prevenir actividades ilícitas, proteger a las familias que habitan en zonas rurales y reforzar la cooperación con los tres niveles de gobierno.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, reitera su compromiso con la población con despliegues operativos que permiten una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier amenaza a la paz de las y los chiapanecos, tal como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

