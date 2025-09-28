domingo, septiembre 28, 2025
En operativo de seguridad detienen a cuatro masculinos en posesión de presuntos narcóticos, arma de fuego y vehículo con reporte de robo en Villaflores

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a cuatro masculinos en posesión de presuntos narcóticos, arma de fuego y vehículo con reporte de robo en el municipio de Villaflores.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en la colonia Doctor Domingo Chanona, se logró la detención a Luis “N” alias «El Wicho», Sergio “N” alias «El Checo», René «N» alias «El Gallo» y Ermi «N» alias «El Memis», a quienes les aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, 4 cartuchos útiles, 28 dosis de polvo blanco con las características propias de la droga conocida como cocaína, dinero en efectivo y el vehículo marca Nissan tipo sedan color blanco, que al consultar en plataforma México, arrojó contar con reporte de robo vigente de fecha 10 de marzo del 2022 en el estado de Veracruz.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.

