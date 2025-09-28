En operativo interinstitucional detienen a una persona con presuntos narcóticos y arma de fuego en Mapastepec

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Guardia Nacional (GN), detuvieron en flagrancia a Eduardo “N”, como presunto responsable de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, por hechos ocurridos en el municipio de Mapastepec.

De acuerdo con los hechos, la detención se ejecutó como resultado a los actos de investigación derivados de las diligencias de cateo realizadas en ese municipio.

El indiciado fue detenido en la colonia Ibarra, ya que al realizarle una inspección a su mochila, se le encontraron 10 bolsitas con marihuana, 3 bolsitas con cristal, 2 bolsitas con cocaína, un arma larga fusil AK-47, 40 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm y un cargador metálico para arma larga.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer trabajos de Investigación apegados a derecho en el combate a las expresiones delictivas, en el estado de Chiapas.