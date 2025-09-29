Clausura Sucursal de Carnicería El Jarocho en Tapachula

• Incumplía con algunas normas sanitarias, y de sus instalaciones emanaban olores nauseabundos.

Tapachula, Chiapas 29 de Septiembre del 2025.- Una de las sucursales de la carnicería El Jarocho en Tapachula fue clausurada por incumplir con algunas normas sanitarias, ya que tras denuncias de los vecinos, indicaban que de las instalaciones de dicho comercio emanaban olores nauseabundos que invadían toda la zona.

Derivado de esa situación, este lunes 29 de Septiembre por la tarde, personal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitario (COPRIS) dependiente de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, realizaron la respectiva revisión, en el local ubicado en la 18 calle oriente equina con 11ª avenida sur (colonia 16 de septiembre) de esta ciudad, y de manera inmediata se procedió a la clausura de dicho establecimiento. EL ORBE/ Mesa de Redacción