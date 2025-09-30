Elementos del orden aprehenden a objetivo prioritario de pederastia: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Coapilla en 2024

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Israel “N”, como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos en el municipio de Coapilla, en el año de 2024.

El indiciado, quien es objetivo prioritario por el delito de pederastia, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.