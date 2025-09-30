martes, septiembre 30, 2025
spot_img
InicioAl InstanteElementos del orden aprehenden a objetivo prioritario de pederastia: FGE
Al InstanteRojas

Elementos del orden aprehenden a objetivo prioritario de pederastia: FGE

0
29

– Por hechos ocurridos en el municipio de Coapilla en 2024

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Israel “N”, como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos en el municipio de Coapilla, en el año de 2024.

El indiciado, quien es objetivo prioritario por el delito de pederastia, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
En Mega Operativo Detiene la DEA a 670 Miembros del CJNG
Artículo siguiente
En coordinación con los Ejércitos de México y Guatemala, PNC, FGE y SSP detienen a presunto líder criminal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

“Juntas y juntos vamos a seguir avanzando en materia de seguridad”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
•Secretario de Seguridad del Pueblo asiste al Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Tapachula. Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre de 2025.- En representación...
Leer más

En coordinación con los Ejércitos de México y Guatemala, PNC, FGE y SSP detienen a presunto líder criminal

Al Instante staff - 0
• Se trata de Roger “N”, alias “El Peque”, quien es un objetivo prioritario • La detención se realizó en Guatemala, luego de trabajos de investigación e...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Martes 30 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV