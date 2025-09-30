En Mega Operativo Detiene la DEA a 670 Miembros del CJNG

En el Operativo se Incautó Fentanilo, Cocaína Metanfetamina, Heroína, Entre Otras Drogas

También se Aseguraron más de 18 MDP y Cerca de 250 Armas

La DEA Apuntó que el CJNG Opera en al Menos 40 País

*EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG) FUE DESIGNADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA INTERNACIONAL.

La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, en inglés) anunció los resultados de un mega operativo destinado a desmantelar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designada como organización terrorista y considerada como “una de las más violentas y prolíficas del mundo”.



En un comunicado este lunes 29 de septiembre de 2025, se indicó que en la operación fueron detenidos 670 miembros del CJNG.Además, también se llevó a cabo la incautación droga y diversos activos, entre los que se encuentran:Incautaciones de drogas-92.4 kilogramos de polvo de fentanilo,-Un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas,–Seis mil 62 kilogramos de metanfetamina,-22 mil 842 kilogramos de cocaína.-33 kilogramos de heroínaIncautaciones de divisas: $18,644,105Activos incautados: $29,694,429Armas de fuego aseguradas: 244Se apuntó que el mega operativo se realizó entre el 22 al 26 de septiembre de 2025, donde participaron agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras.“Se ataca al CJNG como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.“Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada detención, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, puntualizó.Estados Unidos apuntó que el CJNG opera a nivel global con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.“El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”, indicó.