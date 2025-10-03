viernes, octubre 3, 2025
En operativo interinstitucional detienen a ocho personas por robo de combustible en Suchiate

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a ocho personas por el presunto robo de hidrocarburos, en el municipio de Suchiate.

Elementos de la fuerza interinstitucional acudieron al ejido Nuevo Dorado del municipio de Suchiate en atención a una denuncia ciudadana por presunto robo de combustible. Derivado de esta intervención, sorprendieron sustrayendo gasolina de maquinaria perteneciente a una empresa, a Isidro “N”, Javier “N”, Mario “N”, David “N”, Alexis “N”, Moisés “N”, Víctor “N” y Alfonso “N”, mismos que fueron detenidos.

Como comprobación del ilícito, se aseguraron 6 bidones de gasolina, 3 con capacidad para 15 litros y 3 más de 10 litros y 2 mangueras de color verde.

Por estos hechos, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de combate a los ilícitos cometidos en contra de la ciudadanía chiapaneca.

