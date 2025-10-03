FGE radica carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas

– En agravio de 4 personas

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, contra quien o quienes resulten responsables, el primer ilícito cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Didier “N” y Marcos “N”, mientras que el segundo en perjuicio de Rafael “N” y Yulisa “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla.

De acuerdo con los actos de investigación, sobre el tramo carretero Cintalapa-Ocozocoautla, se encontraron dos personas sin vida del sexo masculino, con disparos de arma de fuego; dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para su atención médica a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; así como tres vehículos con impactos de armas de fuego.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladadas al servicio médico forense, para que se les practique la necropsia de ley.

Es preciso señalar que se ha designado un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y la Fiscalía contra Homicidio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para realizar las investigaciones correspondientes, esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La FGE refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.