FGE inicia carpeta de investigación ante retención de una persona del sexo femenino en Huitiupán

– Se logró la liberación de la víctima y se implementaron medidas de protección

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, luego de la retención de Eunice “N”, en la agencia municipal del ejido La Competencia, municipio de Huitiupán.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue retenida debido a que no permitió la construcción de una calle que afectaba parte de su propiedad.

A través del diálogo, las autoridades lograron la liberación y el Fiscal del Ministerio Público solicitó medidas de protección para la víctima e inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y castigar cualquier conducta que constituya delito.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.