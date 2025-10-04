domingo, octubre 5, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Cacahoatán

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en el municipio de Cacahoatán, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales sobre el tramo carretero Cacahoatán a Unión Juárez, detuvieron a Juan “N”, quien conducía un vehículo marca Volkswagen tipo Vento de color rojo y placas de circulación, mismo que cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Chiapas de fecha 31 de agosto del 2024, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).


Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas, en favor de la ciudadanía en general.

