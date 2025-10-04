domingo, octubre 5, 2025
En operativo interinstitucional detienen a cinco personas armadas, con presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo en Cintalapa

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a cinco personas por los probables delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos y vehiculo con reporte de robo en Cintalapa.

Resultado de trabajos de investigación e Inteligencia en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Cintalapa de Figueroa, elementos del grupo interinstitucional detuvieron a Faustino “N”, Miriam «N», Miguel «N», Fernando «N» y un menor de identidad reservada.

A los presuntos detenidos se les aseguraron, un arma de fuego larga tipo AK-47, un cargador, 15 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros, 60 bolsitas con hierva seca y verde con las características de la marihuana, 9 bolsitas de material granulado con las características de la droga conocida como cristal, telefonos celulares, dinero en efectivo, 4 motocicletas y un vehículo marca Mercedes Benz tipo C250, sin placas de circulación, el cual cuanta con reporte de robo vigente del 6 de noviembre del 2022 en el estado de México.

Los detenidos y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que las personas detenidas manifestaron pertenecer al cartel Chiapas – Guatemala.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate de los delitos de la delincuencia común y organizada en el estado de Chiapas.

