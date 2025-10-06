Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso.

Fenómenos Significativos

HOY LUNES, HA DADO INICIO UN TEMPORAL DE LLUVIAS MUY FUERTES A INTENSAS EN ESTADOS DEL ORIENTE, SUR Y SURESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUIDA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, DEBIDO AL HURACÁN PRISCILLA, DOS ZONAS DE BAJA PRESIÓN CON PROBABILIDAD DE DESARROLLO CICLÓNICO EN EL OCÉANO PACÍFICO Y MAR CARIBE, UNA CIRCULACIÓN CICLÓNICA EN NIVELES MEDIOS Y ALTOS DE LA ATMÓSFERA EN EL GOLFO DE MÉXICO, DIVERGENCIA Y LA VAGUADA MONZÓNICA

LAS LLUVIAS PRONOSTICADAS PODRÁN ESTAR ACOMPAÑADAS CON DESCARGAS ELÉCTRICAS Y CAÍDA DE GRANIZO, ADEMÁS DE ORIGINAR INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RÍOS Y ARROYOS, DESLAVES, ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES; MIENTRAS QUE LAS RACHAS FUERTES DE VIENTO PODRÍAN DERRIBAR ÁRBOLES Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del lunes 06 a las 08:00 horas del martes 07 de octubre de 2025

El huracán Priscilla del océano Pacífico se desplazará lentamente frente a las costas de Jalisco, con trayectoria hacia la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos originarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima,además de lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero; asimismo, se pronostican rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima; viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 4.0 metros en las costa de Baja California Sur y Michoacán; y rachas de viento de 40 a 50 km/h con oleaje de hasta 3.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Guerrero (occidente).

Por su parte, la onda tropical núm. 36 ha dado origen a una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, generando lluvias puntuales intensas en dicha región, incluyendo la península de Yucatán; así como lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente del territorio nacional.

A su vez, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciaran chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste y centro de México.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Oaxaca (noreste y costa), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: costas de Jalisco y Colima.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur (sur) y costa de Michoacán.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Nayarit y Guerrero (oeste).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Notas:

Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.