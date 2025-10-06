Pernoctan Caravana de Migrantes en Mapastepec

Mapastepec, Chiapas a 6 de Octubre 2025.- Luego de descansar por espacio de dos días, en el parque central de Escuintla, este Lunes arribó la caravana al Barrio Santa Cruz, pernoctando en el Domo del campo del mismo barrio un aproximado de setecientos migrantes.

La caravana fue acompañada por la Guardia Nacional, Guardia Estatal Protección Civil, Cruz Roja Delegación Huixtla, se prevee que este Martes en el transcurso de la madrugada continuarán su marcha hacia El Municipio de pijijiapan. El Orbe/José Ángel López