Chiapas mantiene primer lugar a nivel nacional en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) de la SSP

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, supera las exhaustivas auditorías realizadas mes a mes por el Centro Nacional de Información para garantizar la fidelidad, oportunidad e integridad de los registros en la base de datos del RNIP.

El estado de Chiapas mantiene el primer lugar en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la evaluación correspondiente al mes de Agosto 2025 realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con 99.07% de calificación, Chiapas confirma nuevamente el primer lugar, gracias al serio compromiso de dar cumplimiento en tiempo y forma al registro de información, para la obtención y suministro en las bases de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).

En el actual monitoreo, Chiapas superó nuevamente a los estados de Oaxaca y Chihuahua, que obtuvieron 98.16% y 94.95% respectivamente.

Es la calificación más alta registrada a nivel nacional hasta el día de hoy, según información oficial del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es importante destacar que se continuará trabajando en la implementación de acciones y procedimientos para la recolección y suministro de la información penitenciaria, con el objetivo de mantener estos favorables resultados.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el serio compromiso del gobierno de la Nueva ERA para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

