Asegura Profesora de Primaria que sean Pérdidos los Valores entre los Niños y Adolescentes

• Después del último timbrazo la profesora Landi Noemi Molina se despidió de sus alumnos y compañeros maestros.

Tapachula, Chiapas.- Con emoción y reflexión, la profesora Landi Noemi Molina Cerdera, docente de la Escuela Venustiano Carranza, quién dio la última generación de sexto grado, dijo que la gran satisfacción de sus 42 años de servicio en la secretaría de educación y 17 años dando clases en la primaria, ya antes mencionada fue regularizar a sus alumnos que iban con baja calificación, así mismo aseguró que la enorgullece que muchos de sus pupilos son profesionistas.



La profesora Landi Noemi Molina, la conocieron por una profesora estricta, con voz firme con sus alumnos y con los padres de familia, quienes reconocen que gracias a su carácter pudo sacar a sus grupos, como también a los niños de lento aprendizaje, por lo que expresó, que su éxito en los 17 años en la primaria Venustiano Carranza, fue trabajar con valores y principios, porque solo con respeto se construye una sociedad más humanizada y con valores.

Molina Cerdera subrayó que la enseñanza ha cambiado notablemente con el paso del tiempo, pues antes predominaban los valores, la disciplina y la admiración hacia los educadores, mientras que hoy se percibe una distancia mayor entre alumnos y maestros.

Durante el acto en el que dio su último toque de timbre, marcando el cierre de una destacada trayectoria docente y su paso a la jubilación la profesora Landi dijo “Me voy con el corazón lleno de gratitud. Ser maestra ha sido el mayor orgullo de mi vida”, expresó al concluir su mensaje, antes de dar el simbólico último toque de timbre que marcó el fin de su servicio educativo.