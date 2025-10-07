AIIM y FRIP aprehenden a objetivo prioritario de pederastia por hechos en SCLC

– Por hechos ocurridos en el año 2019

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en el año 2019, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal – Bochil, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.