Choferes del Transporte Público Continúan Infringiendo el Reglamento de Vialidad: Usuarios

Pasajeros de Colectivas han Comenzado a Evidenciar con Videos el Mal Servicio en el Transporte Público

Conductores Bloquearon Calles en Tapachula; Argumentan Altas Cuentas de Concesionarios

Autoridades Advierten Sanciones a Quienes no Acaten el Reglamento de Tránsito

*AUTORIDADES REALIZAN VERIFICACIÓN DE LICENCIAS A CONDUCTORES DE COLECTIVAS Y TAXIS PARA EVITAR IRREGULARIDADES Y DETECTAR LICENCIAS APÓCRIFAS.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2025.- Choferes del transporte colectivo de la ruta Cobach, Solidaridad 2000, El Carmen, entre otras, realizaron un bloqueo este lunes por la mañana en la carretera Antiguo Aeropuerto, en la zona sur de la Ciudad de Tapachula.



Los inconformes aseguran sentirse acosados por los usuarios quienes los graban en todo momento con los teléfonos celulares, sobre todo cuando sienten que van a exceso de velocidad.Otra inconformidad es que están pidiendo a los dueños de las concesiones (patrones), que no les cobren cuentas elevadas, así como piden que cesen los operativos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.La manifestación se dio a la altura de la entrada de la escuela secundaria federal No. 5, en donde bloquearon la vialidad en ambos sentidos al filo de las 11:00 de la mañana.Tras el reporte del bloqueo, arribaron al lugar elementos de seguridad estatal.Al lugar también acudió el Director de Tránsito y Vialidad Municipal, Luis Eduardo Terán Saucedo, quien explicó que tras dialogar con los elementos del Grupo de Reacción Inmediata PAKAL, los inconformes accedieron a liberar la vialidad y se estacionaron en las laterales para permitir la circulación vial de manera normal.El funcionario precisó que el problema mayor es entre los mismos transportistas, es decir, entre conductores y concesionarios. Y manifestó que los operativos al transporte público lo están realizando personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quienes están revisando que los conductores traigan toda su documentación.Una hora más tarde, los conductores de los vehículos se retiraron del lugar, sin que se presentaran incidentes mayores. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosVerifican Autenticidad de Licencias de Choferes de ColectivosTapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2025.- La inspectora Delegada de la Guardia Estatal Preventiva de Tapachula, Grisel Barba Duque, manifestó que en la dependencia a su cargo se sigue verificando la autenticidad de la Licencia a los choferes de colectivos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.Abordada al término de una capacitación a los operadores del transporte público en Tapachula, dijo que para la expedición de dicha Licencia es necesario presentar la documentación necesaria y aprobar el examen.Cuestionada sobre la existencia de Licencias apócrifas, apuntó que por ello es importante verificar, mediante operativos de manera coordinada con la Secretaria de Movilidad y Transporte, que los operadores tengan su documentación en regla.“En el caso de mi Delegación, la parte que le corresponde es la elaboración del examen de conducción por primera vez, y quien expide las licencias es Finanzas”, aclaró.Barba Duque precisó que para obtener la Licencia de Conducir hay que presentar documentación en la Delegación, hacer el examen, aprobarlo y todos esos documentos los vuelven a revisar en Finanzas.En esta Secretaría toman la foto, por lo que si te enteras que alguien entrega una foto infantil, no es el proceso correcto.En cuanto a las ofertas que aparecen en internet, ofreciendo licencias de otros lugares en donde se dice que tienen la facultad para entregarlas, la funcionaria manifestó que hay algunos lugares en la entidad que dan licencias municipales, lo cual te permite y te da permiso de conducir en el municipio en el cual fue expedido.“Pero para conducir en el Estado de Chiapas debemos tener un permiso, en este caso es Finanzas quien expide una licencia, lo cual da permiso de conducir un vehículo, ya sea motociclista, cuando es de motociclista; automóvil, cuando es automóvil particular o de chofer colectivo en la entidad”, señaló.En cuanto a las responsabilidades que tiene un chofer al conducir un vehículo, particular o colectivo, manifestó que si tiene algún accidente o incidente cuando manejan, es responsabilidad del chofer, pero el propietario del vehículo es un obligado solidario. Así lo dice la ley.Lo que suceda dentro del vehículo, a quien lleve adentro del vehículo si sale lesionado, lo que suceda también es responsabilidad del chofer y del dueño del vehículo, si no fuera el mismo.Sobre la expedición de Licencias de Conducir a extranjeros, manifestó que tienen derecho a tenerla, pero bajo algunos lineamientos, no se les expide a todos.Por ejemplo, en el tema de los extranjeros, tienen que presentar pasaporte vigente y residencia provisional para sacar Licencia por un año, y permanente para tenerla de dos años en adelante, se necesita la CURP, comprobante de domicilio y saber su tipo de sangre.En cuanto a mexicanos, deben presentar Acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio, y también deben saber su tipo de sangre. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros