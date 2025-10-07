SSP y FGE detienen a masculino por el posible delito contra la salud en Villa Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino como presunto responsable del delito contra la salud, en el municipio de Villa Corzo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero que comunica del municipio de Villa Corzo a la colonia San Pedro Buenavista, guardias estatales detuvieron a Alberlay “N”, a quien le decomisaron entre sus pertenencias 8 dosis de la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, el detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de la ciudadanía en el estado de Chiapas.