Buen día a todas y todos los ciudadanos, me encuentro en las oficinas de la Fiscalía General de Estado.

Quiero informarles que con relación a la manifestación de las Madres en Resistencia que se encuentra a las afueras de las instalaciones, desde el día de ayer en reiteradas ocasiones se les ha invitado a que se instale una mesa de atención para escuchar sus peticiones.

Por cuanto hace a las Madres en Resistencia manifestantes, días atrás nos reunimos para revisar los asuntos de su interés y quedamos de vernos periódicamente para dar seguimiento a los avances de las investigaciones.

Asimismo quiero dejar en claro que esta Fiscalía a mi cargo, siempre tiene las puertas abiertas para atender a las ciudadanas y ciudadanos que acudan a las oficinas de esta institución.

Por último, hago un llamado respetuoso de nueva cuenta a las Madres en Resistencia para que iniciemos la mesa de trabajo; además de solicitarles liberen las vías de comunicación para permitir el libre tránsito a la ciudadanía.