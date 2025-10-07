AIIM, GN y FRIP detienen a 16 policías municipales por el presunto delito de evasión de preso

– Por hechos en Chilón

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Guardia Nacional y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal detuvieron a Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”, como presuntos responsables del delito de evasión de preso, por hechos ocurridos en el municipio de Chilón.

De acuerdo con el informe policial, los elementos de seguridad del Estado se encontraban ejecutando un mandamiento judicial en contra de Israel “N”, por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación, por lo que, al momento de trasladarlo al municipio de Ocosingo para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, fueron interceptados a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, por uniformados de la Policía Municipal de Chilón, obstruyendo el paso con unidades oficiales.

De lo anterior, los policías municipales hicieron descender a los elementos aprehensores de manera agresiva y liberaron de forma ilegal al detenido, subiéndolo a una patrulla municipal para llevárselo con rumbo desconocido.

Al respecto, los policías estatales solicitaron apoyo, presentándose en el lugar los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Nacional, realizando el aseguramiento de los policías municipales, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.