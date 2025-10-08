miércoles, octubre 8, 2025
Avanzamos con Obras que Transforman Tapachula: Yamil Melgar

Como parte de las acciones integrales que garantizan la seguridad de la población ante los fenómenos meteorológicos que se presentan en la región, el presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó la construcción de canalización pluvial, guarniciones y banquetas en el ejido Llano de La Lima, obra diseñada para prevenir inundaciones y garantizar la protección de las zonas vulnerables de nuestro municipio.

Cabe mencionar que esta infraestructura permaneció abandonada por más de cuatro décadas, por lo que dicha obra representa un paso importante hacia el bienestar y la tranquilidad de los habitantes de la zona baja.

Yamil Melgar destacó el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, refrendando el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula con la protección de la población y la mejora de la infraestructura en las comunidades rurales.

“Esta obra será un acto de justicia social, porque después de más de 40 años, las familias de Llano de La Lima contarán con una infraestructura segura que evitará inundaciones y mejorará su calidad de vida, reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad para que Tapachula siga transformándose”, expresó el edil.

Asimismo, reiteró su llamado a la ciudadanía a no tirar basura ni desechos en las calles y canales, con el fin de mantener en buen estado las obras pluviales y evitar taponamientos que puedan generar riesgos para la población.

Para concluir, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, explicó que los trabajos incluyen la construcción de 140 metros lineales de canalización pluvial, 231 metros lineales de guarniciones de concreto, encofrado armado con paredes de 20 centímetros de espesor, así como la instalación de 9 luminarias solares de 120 watts, garantizando una obra integral, funcional y sostenible.

