Acercando la Justicia al Pueblo: un diálogo abierto por la paz en cada distrito judicial

•⁠ ⁠Juan Carlos Moreno Guillén impulsa programa por una justicia con rostro humano desde La Independencia y Comitán de Domínguez.

Con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una justicia cercana, sensible y con rostro humano, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó el inicio del programa “Acercando la Justicia al Pueblo” desde los municipios de La Independencia y Comitán de Domínguez, como parte de una gira de trabajo por la región Meseta Comiteca-Tojolabal.

Durante estos encuentros ciudadanos, Moreno Guillén subrayó que cada persona que acude al Poder Judicial busca, además de acceder a la justicia, el ser escuchada y atendida, y la obligación como servidoras y servidores del pueblo es responder con sensibilidad y responsabilidad.

Expresó que esta estrategia representa un cambio profundo en la forma de impartir justicia, pues ahora cada quince días, las y los servidores judiciales abrirán sus puertas para atender directamente al público, en un plano de igualdad, generando espacios de diálogo, orientación y confianza.

En el acto celebrado en La Independencia, el presidente municipal Sebastián López López y la representante ciudadana Gabriela Adilene García García reconocieron este esfuerzo histórico, al ser la primera vez que un magistrado presidente lleva personalmente la justicia a los municipios, destacando la importancia de instituciones que escuchan y dialogan con la gente.

Posteriormente, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán de Comitán de Domínguez, Moreno Guillén sostuvo un encuentro cordial con la población comiteca, donde destacó que el Poder Judicial debe ser proactivo, transparente y respetuoso de las realidades de la ciudadanía. En este marco, anunció también la próxima apertura de juzgados orales, civiles y familiares, así como un Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) y un nuevo Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) en Comitán, además de la modernización del Cecofam en Tuxtla Gutiérrez y la creación de otro en Tapachula.

El presidente municipal Mario Antonio Guillén Domínguez reconoció el compromiso del magistrado presidente con los valores de justicia, equidad y acceso a la justicia, mientras que, a nombre de la sociedad civil comiteca, Francisco Ramiro Sánchez Díaz transmitió su gratitud por la apertura de este espacio de escucha activa y atención directa a la ciudadanía.

Con “Acercando la Justicia al Pueblo”, Juan Carlos Moreno reafirma su compromiso con una nueva era de diálogo, empatía y cercanía institucional, consolidando la confianza ciudadana con una justicia que se fortalece al construirse con y para el pueblo, porque la justicia es la paz.