En operativo interinstitucional detienen a presunto responsable del delito de abigeato en Tuxtla Chico

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por el probable delito de abigeato, en el municipio de Tuxtla Chico.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Tuxtla Chico al ejido Primera Sección de Guillén Oriente detectaron un vehículo tres toneladas que transportaba 19 semovientes, mismos que no lograron comprobar con documentación legal la propiedad y procedencia.

Por estos hechos, se aplicó control preventivo de detención al conductor, Apolinar “N”, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación para erradicar los delitos que laceran el patrimonio de la ciudadanía, en el estado de Chiapas.

SSP y FGE detienen a masculino por probable delito de resistencia de particulares en Tonalá
