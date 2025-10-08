SSP y FGE detienen a masculino por probable delito de resistencia de particulares en Tonalá

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de resistencia de particulares, en el municipio de Tonalá.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, elementos de la fuerza interinstitucional en el barrio San Francisco del municipio de Tonalá, marcaron el alto al conductor del vehículo marca Nissan tipo Versa del servicio público de pasaje en la modalidad de taxi, para evitar la comisión de hechos delictuosos.

Acción que molestó al conductor Isaac “N”, quien agredió física y verbalmente a los guardias estatales.

Por estos hechos, le aplicaron control preventivo y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias preventivas y disuasivas para la prevención, combate e inhibición de los delitos, para crear un clima de paz y tranquilidad para la ciudadanía en el estado de Chiapas.