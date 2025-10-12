domingo, octubre 12, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez impulsa desarrollo y bienestar en Mitontic
Al Instante

Eduardo Ramírez impulsa desarrollo y bienestar en Mitontic

0
20

En gira de trabajo por Mitontic, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reiteró su compromiso de impulsar el desarrollo de este municipio mediante obras de infraestructura y acciones que mejoren la calidad de vida de la población. En este marco, destacó que el Gobierno de la Nueva ERA tiene como prioridad atender las necesidades de los pueblos originarios que por años permanecieron en el abandono.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización y herramientas a los Comités de Limpieza del programa Ríos y Playas Limpias. También invitó a las y los habitantes a aprovechar los servicios de la feria de salud, y anunció la construcción del sistema de agua potable, la instalación de tanques individuales de captación pluvial y la obra del camino Chimún’cum–Al Mojón Chamula.

“Vamos a apoyar a Mitontic para que tengan agua, caminos, más inversión en mejoramiento de vivienda y alimentación para todas las comunidades. Tengan la certeza de que existe el firme interés de sacar a Mitontic del rezago que durante décadas o quizás siglos ha sufrido por el olvido”, expresó.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en esta primera etapa se entregaron 102 becas del programa, de un total de 2 mil educandos. Explicó que el programa Chiapas Puede no solo abarca alfabetización, sino también educación primaria, secundaria y certificación de artes, oficios y saberes tradicionales, con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La directora general del Instituto Estatal del Agua, Karina Montesinos Cárdenas, señaló que las herramientas otorgadas fortalecerán la participación comunitaria en la gestión y cuidado de los ríos y manantiales. Anunció además que, antes de concluir el año, se iniciará la construcción del sistema de agua potable en la localidad Cuchumtón, Barrio Centro, y de tanques de captación pluvial en Tzoeptic.

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, dio a conocer que para la construcción del camino Chimún’cum–Al Mojón Chamula, tramo km 0+000 a km 9+420 (subtramo km 4+000 a km 5+000), se destinará una inversión superior a 12 millones de pesos, en beneficio de más de 8 mil habitantes de Mitontic y Chamula. Reiteró el compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de la red vial de la región.

La presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez Ortiz, agradeció el respaldo del gobernador y destacó la importancia de la educación como base del progreso del municipio. Exhortó a la población a continuar su esfuerzo por aprender a leer y escribir, pues estos logros representan un paso firme hacia el desarrollo de Mitontic.

En representación de las personas beneficiadas, Armelia Santiz López, quien recibió su constancia de alfabetización, reconoció a las autoridades por impulsar el programa Chiapas Puede, con el cual, aseguró, logró cumplir uno de sus sueños: aprender a leer y escribir.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; los titulares del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Miguel Prado de los Santos, y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; así como las diputadas Silvia Esther Argüello García y Wendy Arlet Hernández Ichin, entre otros.

Artículo anterior
EN TAPACHULA FORTALECEMOS ACCIONES PARA LAS MUJERES: YAMIL MELGAR
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

EN TAPACHULA FORTALECEMOS ACCIONES PARA LAS MUJERES: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que en Tapachula se fortalecen las acciones para las mujeres, refrendando el compromiso de su gobierno con la...
Leer más

Apoyemos a la Cruz Roja Participa en esta Gran Carrera.

Al Instante staff - 0
Apoyemos a la Cruz Roja Participa en esta Gran Carrera.
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en Puebla y Veracruz

Al Instante staff - 0
Este domingo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió a pie, algunos de los municipios más afectados por las recientes lluvias en Puebla y Veracruz,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV