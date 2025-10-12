En operativo SSP y FGE aseguraron dos motocicletas en Suchiate

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron dos motocicletas con irregularidades en sus medios de identificación, en el municipio de Suchiate.

En recorridos preventivos y disuasivos en el ejido La Libertad del municipio de Suchiate, guardias estatales aseguraron dos motocicletas; una con alteraciones en el número de serie y otra con placas sobrepuestas del vecino país de Guatemala.

Ambas unidades vehiculares quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a las investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para garantizar espacios seguros y de paz en todo el territorio chiapaneco.