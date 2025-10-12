domingo, octubre 12, 2025
En Tapachula, SSP y FGE detienen a cuatro personas con presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a cuatro personas en posesión de narcóticos en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en el ejido Morelos, agentes estatales aplicaron control preventivo de detención a José “N”, Liliana «N», Rosendo «N» y Versai «N», quienes se encontraban escandalizando en la vía pública. En la acción preventiva y disuasiva, se les aseguraron, 86 bolsitas con sustancia granulada con las características similares a la droga conocida como cristal, 17 bolsitas trasparentes con hierba verde y seca con las características de la marihuana y una motocicleta sin placas de circulación.

Ante el hallazgo, los detenidos junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias interinstitucionales para la prevención, combate e inhibición de los ilícitos, que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía chiapaneca.

