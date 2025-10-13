lunes, octubre 13, 2025
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, informa a la ciudadanía sobre el operativo estratégico en la región de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa y Arriaga.

Se llevaron a cabo acciones coordinadas donde se logró la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados a actividades delictivas. Asimismo, se aseguraron armas de fuego y vehículos. Durante el operativo, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido; sin embargo, la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión.

Desde la Mesa de Paz, se dio seguimiento puntual a cada fase del operativo, reafirmando el compromiso de las instituciones con el bienestar de las familias chiapanecas. La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso con la paz y la seguridad del territorio chiapaneco.

