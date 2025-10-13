lunes, octubre 13, 2025
Migrantes Cubanos Denuncian Incertidumbre por Posible Deportación
Migrantes Cubanos Denuncian Incertidumbre por Posible Deportación

• Presumen que autoridades migratorias los enviaron en un vuelo hoy por la mañana a su país de origen.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- Por la mañana de este lunes un grupo de migrantes cubanos que viajaban en caravana por la costa de Chiapas, estarían siendo deportados a su país de origen, según versiones de sus compañeros, quienes están solicitando información oficial a las autoridades mexicanas.

Se trata de un grupo aproximado de 40 personas, hombres y mujeres, quienes a las seis de la mañana de este día fueron trasladados en vehículos oficiales al aeropuerto internacional de Tapachula, en donde ya eran esperados por una aeronave de la cual no se obtuvo sus características, y presuntamente despegó con destino a la Isla.

Familiares y amigos de los extranjeros, viven momento de incertidumbre, ya que recibieron dicha información vía telefónica por parte de los migrantes asegurados por el INM, por lo que llegaron al aeropuerto internacional de esta ciudad fronteriza para saber de la situación, pero sin obtener mayores datos.

Según miembros de la caravana migrante, el grupo de cubanos, fue asegurado por agentes migratorios y Guardia Nacional en el tramo carretero de Galeana, antes de llegar a Pijijiapan, en la costa de Chiapas en días pasados, y trasladados a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. EL ORBE/Mesa de Redacción.

