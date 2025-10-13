InicioAl InstanteSistema de Alerta Temprana, extreme precauciones Al Instante Sistema de Alerta Temprana, extreme precauciones 13 octubre, 2025 0 18 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Sistema de Alerta Temprana, extreme precauciones Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorConferencia de prensa en vivo. Lunes 13 de octubre 2025 | Presidenta Claudia SheinbaumArtículo siguienteMigrantes Cubanos Denuncian Incertidumbre por Posible Deportación RELATED ARTICLES Al Instante Accidente en la carretera Tuxtla Chico – Tapachula deja un menor lesionado 13 octubre, 2025 Al Instante En operativo de seguridad detienen a presunto responsable del delito de violencia familiar en Tuxtla Chico 13 octubre, 2025 Al Instante Iniciando los trabajos de rehabilitación del boulevard de la 17 de Oriente a Poniente. 13 octubre, 2025 EL ORBE AL MOMENTO: Accidente en la carretera Tuxtla Chico – Tapachula deja un menor lesionado Al Instante staff - 13 octubre, 2025 0 13 de Octubre del 2025. Al rededor las 7:40 de la mañana, un menor de 10 años resultó herido en un accidente vehicular en... Leer más En operativo de seguridad detienen a presunto responsable del delito de violencia familiar en Tuxtla Chico Al Instante staff - 13 octubre, 2025 0 La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia... Leer más Iniciando los trabajos de rehabilitación del boulevard de la 17 de Oriente a Poniente. Al Instante staff - 13 octubre, 2025 0 Leer más Cargar más MAS Popular Accidente en la carretera Tuxtla Chico – Tapachula deja un menor lesionado 13 octubre, 2025 En operativo de seguridad detienen a presunto responsable del delito de violencia familiar en Tuxtla Chico 13 octubre, 2025 Iniciando los trabajos de rehabilitación del boulevard de la 17 de Oriente a Poniente. 13 octubre, 2025 Presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán 13 octubre, 2025 Cargar más