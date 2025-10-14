martes, octubre 14, 2025
Poder Judicial sentencia a 90 años de cárcel a pederasta

– Los delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria ejemplar a Adrián “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024 en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Adrián “N” una pena de 90 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño integral.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde el actuar de las personas juzgadoras brinde la certeza de que los delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

