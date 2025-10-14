Vecinos Levantan Plantón en Centro de Acopio de Laureles Tras Dialogo con Autoridades

• Acuerdan instalar una mesa de trabajo para próximas fechas.

Tapachula, Chiapas 14 de Octubre del 2025.- Vecinos de Laureles en Tapachula, levantaron el bloqueo que mantenían en el centro de acopio de basura en ese sector de la ciudad, tras dialogar con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos.

El funcionario municipal se comprometió sostener una reunión de trabajo para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana, en el salón Los Presidentes, en el edificio de la presidencia, con la participación de personal de la Dirección de Limpia y Salud Municipal.

Tras el acuerdo, los vecinos liberaron las calles, en donde mantenían lazos y objetos, para evitar que los recolectores en triciclo ingresaran al lugar.

Debido a esta protesta, decenas de triciclos ya hacían fila en espera de poder depositar sus desechos.

De igual forma, el funcionario municipal dio a conocer que instalarán una tolva más para atender con mayor prontitud a los recolectores de basura, además de que brigadas de limpieza acudirán al lugar para mantener limpia la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.