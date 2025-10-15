Detenido presunto responsable de feminicidio en Chilón, informa Fiscal General

jueves, octubre 16, 2025
• Se trata de Gerónimo “N”, quien está a disposición del Ministerio Público

• Se pedirá pena máxima de 100 años: Llaven Abarca

Desde San Cristóbal de Las Casas, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fue detenido Gerónimo “N”, presunto responsable del lamentable feminicidio de Sandra “N”, de 42 años de edad, ocurrido en la ranchería Tunapaz en el municipio de Chilón,.

La carpeta de investigación se inició el 13 de octubre, como feminicidio en grado de tentativa, pero este miércoles la víctima perdió la vida, teniendo como causa de muerte hemorragia intracraneana. De acuerdo con los dictámenes periciales se halló una lesión contundente en el área frontal de la cabeza y hematoma cerebral, así como lesiones tracto gastrointestinales, daño hepático y renal por ingesta de herbicida.

Acompañado de la Fiscal de Distrito Altos, Claudia Irene Constantino López, y del Fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López Méndez, el Fiscal General aseguró que se están llevando a cabo los actos de investigación y se ha enviado un grupo especial, encabezado por la Fiscalía contra Feminicidio, para que se logre la debida integración de la carpeta y se obtenga una sentencia de condena.

Además, dijo que el detenido está a disposición de Ministerio Público y su situación jurídica será resuelta en las próximas horas.

Llaven Abarca expresó que los delitos cometidos en agravio de niñas de adolescentes y de mujeres son una prioridad para la Fiscalía General del Estado; por ello, acudió de manera personal a San Cristóbal de Las Casas para revisar la integración de la carpeta correspondiente.

“Vamos a pedir la pena máxima, que es de 100 años, por este feminicidio. No habrá impunidad ante ningún feminicidio o hecho de violencia cometido en agravio de niñas, adolescentes y mujeres”, enfatizó.

