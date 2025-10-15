miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEl cáncer de mama se combate todos los días: Yamil Melgar
Al Instante

El cáncer de mama se combate todos los días: Yamil Melgar

0
13

Con el firme compromiso de promover la salud y la prevención entre las mujeres tapachultecas, el alcalde Yamil Melgar, acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, encabezó el arranque de la Campaña de Salud Integral por la Lucha Contra el Cáncer de Mama, una jornada que reafirma la importancia de cuidar y proteger la vida.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones son parte de la estrategia municipal para fortalecer la atención preventiva y generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, a fin de reducir riesgos y salvar vidas.

“La salud de las mujeres tapachultecas es una prioridad, el cáncer de mama no se combate solo en octubre, se combate todos los días con información, solidaridad y atención médica oportuna”, subrayó.

Durante la jornada en la que participaron la sexta regidora, Adriana Blas Solís y el director del SDIF Municipal, Carlos Herrera, el presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, cuyas gestiones han permitido fortalecer las campañas médicas y de salud preventiva en Tapachula, destacando que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sociedad civil son clave para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró su compromiso de continuar trabajando para promover una ciudad saludable, empática y solidaria, donde la prevención sea una herramienta permanente para proteger la vida y el bienestar de todas las mujeres.

Artículo anterior
Se Va a Otorgar Todo lo Necesario para que estén Mejor: Presidenta Claudia Sheinbaum en Visita a El Higo, Veracruz
Artículo siguiente
En operativo interinstitucional en Suchiate detienen a dos masculinos por presunto delito de resistencia de particulares
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Detenido presunto responsable de feminicidio en Chilón, informa Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Se trata de Gerónimo “N”, quien está a disposición del Ministerio Público • Se pedirá pena máxima de 100 años: Llaven Abarca Desde San Cristóbal de Las...
Leer más

La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente la información difundida en redes sociales

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente la información difundida en redes sociales sobre la presencia de objetos punzantes (ponchallantas) en el kilómetro 19...
Leer más

En operativo interinstitucional en Suchiate detienen a dos masculinos por presunto delito de resistencia de particulares

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV