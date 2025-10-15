miércoles, octubre 15, 2025
Se Va a Otorgar Todo lo Necesario para que estén Mejor: Presidenta Claudia Sheinbaum en Visita a El Higo, Veracruz

Tarjeta Informativa 40 /2025

SE VA A OTORGAR TODO LO NECESARIO PARA QUE ESTÉN MEJOR: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN VISITA A EL HIGO, VERACRUZ

El Higo, Veracruz, 15 de octubre de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la cabecera municipal de El Higo en Veracruz para supervisar las labores de apoyo a la población afectada por las lluvias, a quienes aseguró que se otorgará todo el apoyo del Gobierno de México con el objetivo de que no sólo regresen a la normalidad, sino para que estén mejor.

“Va a venir también todo lo que tiene que ver con infraestructura, agua potable, drenaje y todo lo necesario para que puedan, no solo regresar a la situación en la que vivían sino mejor todavía”, puntualizó.


Durante su recorrido, en el que estuvo acompañada por servidores públicos, supervisó los trabajos de limpieza e informó que ya se realizan los censos por parte de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyos.

​​”Visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos”, informó en sus redes sociales.

Destacó que las personas de las localidades que aún se mantienen incomunicadas en El Higo, están siendo atendidas con alimentos y agua, a través de la Secretaría de Marina.

—000—

